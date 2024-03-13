Voyah, Tank и другие: этим «китайцам» закроют один из путей в Россию

С 1 апреля текущего года в РФ введут новый утилизационный сбор, из-за чего объемы параллельного импорта машин некоторых китайских брендов могут резко упасть, считает доцент Московского политехнического университета Анатолий Фиронов.
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