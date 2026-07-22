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Энциклопедия Техники

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Как учитель физики видит революцию Starlink: от законов Кеплера до лазерной связи в космосе

Как учитель физики видит революцию Starlink: от законов Кеплера до лазерной связи в космосе

Когда я впервые услышал о проекте Starlink, моё воображение сразу нарисовало картину, от которой захватывает дух: представьте себе мир, где интернет есть не просто в кафе или офисе, а в глухой тайге, посреди бескрайнего океана или высоко в горах, куда не дотянулся ни один оптоволоконный кабель.

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