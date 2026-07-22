Как учитель физики видит революцию Starlink: от законов Кеплера до лазерной связи в космосе

Когда я впервые услышал о проекте Starlink, моё воображение сразу нарисовало картину, от которой захватывает дух: представьте себе мир, где интернет есть не просто в кафе или офисе, а в глухой тайге, посреди бескрайнего океана или высоко в горах, куда не дотянулся ни один оптоволоконный кабель.