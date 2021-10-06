Вечерняя Москва

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Андрей Бочкарев: В Москве ввели девять домов по программе реновации в сентябре этого года

Андрей Бочкарев: В Москве ввели девять домов по программе реновации в сентябре этого года

В сентябре этого года в столице ввели в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Об этом в среду, 6 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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