08.11.24==ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

Коллаж Налёт украинских самолётов-камикадзе на Каспийск — главный пункт базирования Каспийской флотилии — в очередной раз вскрыл неприглядную картину крайне низкой готовности нашего флота отражать удары, действовать быстро и жёстко — в соответствии с требованиями военного времени.