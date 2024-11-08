08.11.24==ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

Коллаж Налёт украинских самолётов-камикадзе на Каспийск — главный пункт базирования Каспийской флотилии — в очередной раз вскрыл неприглядную картину крайне низкой готовности нашего флота отражать удары, действовать быстро и жёстко — в соответствии с требованиями военного времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии