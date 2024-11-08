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08.11.24==ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

08.11.24==ПВО проспала, флот опять не готов воевать. Налёт на Каспийск ставит вопрос "Где посадки?"

Коллаж Налёт украинских самолётов-камикадзе на Каспийск — главный пункт базирования Каспийской флотилии — в очередной раз вскрыл неприглядную картину крайне низкой готовности нашего флота отражать удары, действовать быстро и жёстко — в соответствии с требованиями военного времени.

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