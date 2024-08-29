Алаудинов рассказал об 11-часовых героических боях в Курской области

Российские бойцы в Курской области почти 11 часов героически сражались на двух участках, где обосновались боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления российского Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.