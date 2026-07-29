Машина не виновата. В Li Auto объяснили странную работу автоматической парковки

Обновление уже готовитсяРуководитель продуктового направления Li Auto Ли Синьян прокомментировал вирусное видео, на котором кроссовер Li Auto i6 долго не мог завершить автоматическую парковку в подземном паркинге.
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