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Машина не виновата. В Li Auto объяснили странную работу автоматической парковки

Машина не виновата. В Li Auto объяснили странную работу автоматической парковки

Обновление уже готовитсяРуководитель продуктового направления Li Auto Ли Синьян прокомментировал вирусное видео, на котором кроссовер Li Auto i6 долго не мог завершить автоматическую парковку в подземном паркинге.

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