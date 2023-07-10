Побег из детского лагеря: какие могут быть причины и как предотвратить ситуацию

Сергей Нововожилов

Работал 5 лет главврачом пионерлагеря санаторного типа. Убегали - убегали, ловили - ловили. 350 детей в смену. Море, солнце, игры и пр. Дети с Урала, Тюмени и Краснодарского края. Убегали краснодарцы. Урал, Тюмень не бежали. Дом далеко, "только самолётом можно долететь". А Кубань рядом. Директор всегда поручал "охоту" на беглецов мне. Плачущих вожатых направлял ко мне. Садились в "скорую" и ехали на автостанцию ( по просьбе вожатой), беглецов там конечно не было. Денег родители давали на мороженное и конфеты. Времена такие были (85-90г.) Мы с водилой знали, где искать беглецов, на местной речке. Детвора убегала из лагеря из за режима. Море по минутам, нырять, заплывать за ограждение нельзя, кепка на голове. Тоска!!! Дома как; - речка под боком, плавай, ныряй сколько хочешь. Замёрз - на берег. Жарко - под дерево в тенёк. СВОБОДА! А если ещё не со всеми ладишь, тем более. Однажды поймали пацана лет 12. Я не отдал пацана вожатой, знал что она его "забодает" за побег. Оставил у себя. Держал за руку, пока он не успокоился.Вместе пообедали в столовой. Затем был с ним в медкорпусе, своими другими делами занимался (продуктовые склады и другие помещения столовой) ужин вместе и в отряд. До конца смены, если его отряд проходил мимо кричал "доброе утро дядя Серёжа", шелковым стал. А на 2-й или 3 год работы договорился с совхозом и 4 старших отряда собирали яблоки в садах для совхоза и полдников и компотов для себя. Перед обедом заезжали на нашу речку (глубина 60-70 см) и детвора купалась вдоволь. Больше не бегали.