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Европе потребуется не менее года для восстановления запасов газа

Европе потребуется не менее года для восстановления запасов газа

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Европе потребуется как минимум еще год для восстановления запасов газа, а цены на топливо останутся высокими даже при урегулировании конфликта вокруг Ирана и мягкой зиме.

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