Politico: США заявили Украине, что не предупредили об ударах из-за плохой погоды

США сообщили Украине, что предупреждение о пусках ракет по Киеву не поступило из-за плохих погодных условий, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника.
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