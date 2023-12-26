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ТАСС: СКР не возбудил дело в отношении Пугачевой и Галкина из-за фейков

ТАСС: СКР не возбудил дело в отношении Пугачевой и Галкина из-за фейков

Сотрудники следственного комитета РФ провели проверку и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении покинувших Россию супругов-артистов Аллы Пугачевой и включенного Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов Максима Галкина по статье о фейках против Вооруженных сил РФ.

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