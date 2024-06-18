Шотландец Портеус, удаленный с поля в игре с Германией, дисквалифицирован на два матча

Футболист сборной Шотландии Райан Портеус больше не сыграет в групповом турнире Евро-2024. Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал Портеуса на два следующих матча, сообщает сайт Европейского футбольного союза.
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