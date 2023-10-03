ВКС РФ с начала 2023 года обеспечили 16 пусков ракет с трех космодромов

Министерство обороны Российской Федерации поделилось информацией о том, что космические войска страны с начала текущего года осуществили три запуска ракет «Союз-2» с тремя военными спутниками с Плесецка, а также провели тринадцать пусков ракет космического назначения с трех различных космодромов.