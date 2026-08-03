Путин назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября 2026 года

В Москве выпущена тематическая карта "Тройка" с логотипом выборов в Госдуму девятого созыва. Президент России Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября, что подчеркивает важность события.
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