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Царьград

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Путин назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября 2026 года

Путин назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября 2026 года

В Москве выпущена тематическая карта "Тройка" с логотипом выборов в Госдуму девятого созыва. Президент России Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября, что подчеркивает важность события.

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