Путин назначил выборы в Госдуму девятого созыва на 20 сентября 2026 года

В Москве выпущена тематическая карта "Тройка" с логотипом выборов в Госдуму девятого созыва. Президент России Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября, что подчеркивает важность события.