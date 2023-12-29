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Умерла актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре

Умерла актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре

Французская актриса кино, театра и кино Джульетт Карре ушла из жизни в возрасте 90 лет. Карре снималась с 1970-х, на ее счету – «Ночной дозор», «Скупой», «Ребекка», «Смерть короля», «Пляска смерти», другие.

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