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Путин знает что катастрофа неизбежна. Какой катаклизм ожидает президент РФ, объяснил экономист Хазин

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Комментарии
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MT
Marat Tuneev
Всё обещают и обещают, а я всё жду и жду... Наверно в этой жизни так и не дождусь . А жаль.
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16 час.
Олег Самойлов
Пока это ЕДИНСТВЕННОЕ выступление Хазина с которым я согласен!
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15 час.

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