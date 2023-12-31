Судья посмотрела видео и ужаснулась: Теперь кавказец который "втащил" русскому с младенцем на руках НГ будет проводить в КПЗ. Вывели на цепи

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Avia.pro - Новости Из Подсудимого в Героя Улиц: Драматический Арест в Ленобласти Сцена, достойная голливудского боевика, развернулась в Всеволжском городском суде, где словно в кино вывели буйного "хозяина" жилого комплекса.