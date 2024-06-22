Его личность волнует историков и конспирологов более века, а биография становится сюжетом для самых страшных историй и кинофильмов.

﻿Кадр из к/ф «Джек Потрошитель», 1959 гПрошло 130 лет со времен самых холодных событий на лондонских улицах, где участвовали их нечеловеческие серийные убийцы-убийцы, догадка невероятнее другого, о том, что это был художник, а в-третьих, и все же считается, что Потрошителем мог быть один из детей королевской семьи.