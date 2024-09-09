Капитан «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прояснил свои слова после Евро-2024, когда он на эмоциях после поражения в полуфинале заявил, что может больше не вернуться в национальную команду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии