В сети обсуждают слухи о беременности Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе

В сети обсуждают слухи о беременности Кайли Дженнер от её бойфренда Тимоти Шаламе. Всё началось с того, что комик Дэниел Тош заявил в своём подкасте, что 26-летняя Кайли Дженнер сняла для семейного реалити-шоу сцену, в которой она беременна от Тимоти Шаламе, из чего сделал вывод, что она ждёт ребёнка.