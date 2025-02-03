«Набиуллину – убирать, ставку – снижать! Рост цен пора остановить!»: в Госдуме призвали к радикальным переменам

Можно много иронизировать над тем, как россияне ринулись в Карелию за форелью, которая убежала из местного рыбоводного хозяйства, однако, лучше вспомнить о запредельных ценах на рыбу в российских магазинах.
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