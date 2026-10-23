На фоне обсуждений возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ноябре в Шэньчжэне аналитики указывают на серьёзные политические риски: от усиления разногласий США с союзниками до репутационных издержек для Пекина и давления на Киев.