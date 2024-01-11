Устранить коммунальную аварию в Новосибирске обещают до 21 часа 11 января

В левобережье Новосибирска специалисты СГК продолжают работы на месте аварии на теплотрассе.Сложную коммунальную аварию в левобережье Новосибирска продолжают устранять специалисты теплосетевого подразделения СГК.
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