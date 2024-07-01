Аналитик: запуск выборов во Франции — шаг ради сохранения Макрона у власти

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова выразила в беседе с RT мнение, что запуск внеочередных выборов выглядит как спланированный политтехнологический шаг ради сохранения президента Франции Эммануэля Макрона у власти.
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