Аналитик: запуск выборов во Франции — шаг ради сохранения Макрона у власти

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова выразила в беседе с RT мнение, что запуск внеочередных выборов выглядит как спланированный политтехнологический шаг ради сохранения президента Франции Эммануэля Макрона у власти.