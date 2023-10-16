После выхода «антисанкционного» смартфона Mate 60 Pro капитализация поставщиков Huawei выросла на $34 млрд

Главным откровением дебютировавшего в конце августа флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro стало наличие внутри 7-нм процессора HiSilicon Kirin 9000S, который компания смогла как-то заполучить от своих поставщиков в условиях американских санкций.
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