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Мировое обозрение

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После выхода «антисанкционного» смартфона Mate 60 Pro капитализация поставщиков Huawei выросла на $34 млрд

После выхода «антисанкционного» смартфона Mate 60 Pro капитализация поставщиков Huawei выросла на $34 млрд

Главным откровением дебютировавшего в конце августа флагманского смартфона Huawei Mate 60 Pro стало наличие внутри 7-нм процессора HiSilicon Kirin 9000S, который компания смогла как-то заполучить от своих поставщиков в условиях американских санкций.

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