У бизнеса сохраняются проблемы с платежами через турецкие и китайские банки

Импортеры из России, которые, казалось, наладили расчеты с Турцией, вновь стали получать отказы. Турецкие банки опасаются вторичных санкций, у банков-корреспондентов повышаются требования к таким операциям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии