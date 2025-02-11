Где грань? Лолита разделась на сцене и посоветовала депутату Пензиной найти мужика

С новой силой сегодня разгорелся скандал, связанный с гастролями певицы Лолиты Милявской. У нее было заявлено сибирское турне, но концерты по разным причинам отменили в Кемерово, Новокузнецке, Ижевске, Томске.
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