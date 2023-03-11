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Забайкальцы все чаще становятся жертвами алкозависимости

Забайкальцы все чаще становятся жертвами алкозависимости

В 2022 году в Забайкальском крае увеличилось количество людей, страдающих алкогольным психозом. Об этом 10 марта рассказала зампред Правительства Забайкальского края Инна Щеглова в ходе отчета регионального Минздрава об итогах работы в 2022 году.

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