Забайкальцы все чаще становятся жертвами алкозависимости

В 2022 году в Забайкальском крае увеличилось количество людей, страдающих алкогольным психозом. Об этом 10 марта рассказала зампред Правительства Забайкальского края Инна Щеглова в ходе отчета регионального Минздрава об итогах работы в 2022 году.