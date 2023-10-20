Новое приложение «Тинькофф» пропало из App Store

Новое приложение «Тинькофф» для iOS-устройств, которое банк выпустил взамен ранее пропавшему из-за санкций, пропало из магазина приложений App Store менее чем через сутки после запуска, выяснили Frank Media.
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