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Царьград

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В Екатеринбург прилетел председатель правительства России Михаил Мишустин

В Екатеринбург прилетел председатель правительства России Михаил Мишустин

Из аэропорта Кольцово премьер-министр отправится прямо в Екатеринбург-Экспо на ИННОПРОМПредседатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург.

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