Американский рынок охватил масштабный дефицит товаров

США охватил масштабный дефицит товаров — от застежек-молний и стекла до бульдозеров и бурбона. Нехватка продукции и сырья прежде всего затронула отрасли, зависящие от поставок с других континентов, так как грузовое судоходство переживает кризис.
США охватил масштабный дефицит товаров — от застежек-молний и стекла до бульдозеров и бурбона. Нехватка продукции и сырья прежде всего затронула отрасли, зависящие от поставок с других континентов, так как грузовое судоходство переживает кризис.
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