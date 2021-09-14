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Американский рынок охватил масштабный дефицит товаров

США охватил масштабный дефицит товаров — от застежек-молний и стекла до бульдозеров и бурбона. Нехватка продукции и сырья прежде всего затронула отрасли, зависящие от поставок с других континентов, так как грузовое судоходство переживает кризис.

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