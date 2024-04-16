В ООН заявили об отсутствии ресурсов для установления ответственных за атаки на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН не имеют необходимых ресурсов для выявления ответственных за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил 16 апреля на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.