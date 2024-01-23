Магнитная буря грозит Земле. Каких последствий ждать? Елена Галицкая23 января Землю ожидает новая магнитная буря, предупреждают ученые из Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии