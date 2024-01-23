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Магнитная буря грозит Земле. Каких последствий ждать?

Магнитная буря грозит Земле. Каких последствий ждать?

Магнитная буря грозит Земле. Каких последствий ждать? Елена Галицкая23 января Землю ожидает новая магнитная буря, предупреждают ученые из Лаборатории солнечной астрономии и Института солнечно-земной физики.

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