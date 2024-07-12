Де ла Фуэнте занимает 13-е место по зарплате среди тренеров Евро-2024. Лидирует Саутгейт

Опубликованы данные о заработках главных тренеров команд-участниц чемпионата Европы. Finance Football сообщает, что самым высокооплачиваемым тренером турнира является наставник сборной Англии Гарет Саутгейт — 5,8 миллиона евро в год.
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