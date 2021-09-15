Эксперт Лукин назвал три причины частых пусков ракет КНДР

Замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин прокомментировал вторые за последние несколько дней пуски баллистических ракет с территории КНДР.
Замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин прокомментировал вторые за последние несколько дней пуски баллистических ракет с территории КНДР.
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