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Эксперт Лукин назвал три причины частых пусков ракет КНДР

Замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин прокомментировал вторые за последние несколько дней пуски баллистических ракет с территории КНДР.

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