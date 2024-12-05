Количество россиян, путешествующих в одиночку, увеличилось в четыре раза за последние 10 лет

Количество путешествующих в одиночестве россиян за последние 10 лет выросло примерно в четыре раза. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
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