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«Остаётся загадочным оружием»: в прессе США изучили кадры запуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

«Остаётся загадочным оружием»: в прессе США изучили кадры запуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

На днях российская группировка в Средиземном море провела учебные стрельбы, кадры которых были выложены Минобороны.

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