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Филипп Киркоров подал в суд на изготовителя надгробия для Михаила Горшка

Филипп Киркоров подал в суд на изготовителя надгробия для Михаила Горшка

Филипп Киркоров развязал настоящую судебную войну с петербургским предпринимателем, чьи руки, как оказалось, создавали не только элитные каменные изделия, но и надгробие для легендарного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Как надоел этот говнюк!
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15 час.
Амара Карпова
🤮
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15 час.
МГ
Маша Глага
Ряженый. Достал
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10 час.
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