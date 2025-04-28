Филипп Киркоров подал в суд на изготовителя надгробия для Михаила Горшка

Филипп Киркоров развязал настоящую судебную войну с петербургским предпринимателем, чьи руки, как оказалось, создавали не только элитные каменные изделия, но и надгробие для легендарного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва.
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