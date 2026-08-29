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Царьград

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Вузы объявили дополнительно набор на бюджетные места в 2023

Вузы объявили дополнительно набор на бюджетные места в 2023

В этом году университеты открыли дополнительный набор на бюджетные места. Чтобы поступить, кандидаты должны следить за объявлениями на сайтах вузов и подать документы.

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