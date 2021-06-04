Крис Хэйнс: «Леброн Джеймс был на 85 процентов здоров в первом раунде плей-офф»

По словам инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс был здоров на 85 процентов во время серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (2-4).
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