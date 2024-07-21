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7 советов от профи: как продлить жизнь батареи электромобиля и не «убить» его за год

7 советов от профи: как продлить жизнь батареи электромобиля и не «убить» его за год

Электромобили становятся все более популярными, и многие на них уже пересели. Но как правильно ухаживать за этим «чудом техники», чтобы он служил вам верой и правдой? Вот 7 простых и действенных советов от специалистов! 1.

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