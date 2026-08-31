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Царьград

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Министр культуры сообщила о старте нового концертного сезона

Министр культуры сообщила о старте нового концертного сезона

Министр культуры Ольга Любимова объявила о старте нового концертного сезона, насыщенного фестивалями и премьерами.

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