КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ В КИЕВЕ ТОЛПЫ ПРОДОЛЖАЮТ СКАКАТЬ РАДИ СМЕРТИ РУССКИХ. ПОЧЕМУ ИМ НЕ СТРАШНО Пока русское приграничье ежедневно сотрясается от разрывов вражеских дронов, там получают ранения и гибнут люди, горят дома и производственные объекты, Киев тоже трясет.