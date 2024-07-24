КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ В КИЕВЕ ТОЛПЫ ПРОДОЛЖАЮТ СКАКАТЬ РАДИ СМЕРТИ РУССКИХ. ПОЧЕМУ ИМ НЕ СТРАШНО Пока русское приграничье ежедневно сотрясается от разрывов вражеских дронов, там получают ранения и гибнут люди, горят дома и производственные объекты, Киев тоже трясет.
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