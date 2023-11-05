«Устал» ли Запад поддерживать Украину? Комментарий Георгия Бовта

Европа еще и смотрит на Америку: что решат в конгрессе по поводу помощи Украине? При этом скепсис некоторых республиканцев не является непреодолимым препятствием, это лишь дополнительный аргумент в торге с администрацией Байдена, отмечает политологСША не могут бесконечно оказывать поддержку Украине, у них полно своих проблем, там, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики и финансового груза, заявил в интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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