Орловцев предупредили о росте фишинга и схемах обмана

Правительство Орловской области предупредило жителей о росте числа фишинговых писем, указав на 5 признаков, по которым можно распознать мошенничество: адрес отправителя, ссылки, вложения, запрос личных данных и ошибки в тексте.
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