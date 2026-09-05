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Лаутаро Мартинес вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Интера» в Серии А

Лаутаро Мартинес вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Интера» в Серии А

5 сентября «Интер» принимает на своем поле «Наполи» в матче 3-го тура Серии А.5 сентября «Интер» принимает на своем поле «Наполи» в матче 3-го тура Серии А.

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