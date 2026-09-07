Украинские семьи из прифронтовой зоны получат от властей мизерную помощь на зиму Правительство Украины начинает готовиться к отопительному сезону, который для её гр.
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