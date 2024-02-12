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Инсайды про будущее XBOX, Бэтмен может вернуться, Skull and Bones будет AAAA релизом…

Инсайды про будущее XBOX, Бэтмен может вернуться, Skull and Bones будет AAAA релизом…

Ив Гиймо уверяет в полноценности Skull and Bones, отличные продажи Helldivers 2, в Kill the Justice League нашли намёк на возвращение Бэтмена, «Джокер из Флориды» хочет озвучить себя в GTA VI, Take-Two разрабатывает 52 проекта, FTC обвинила Microsoft из-за увольнений в Activision Blizzard, слухи о будущем консолей XBOX, новые инсайды про Nintendo Switch 2, статистика и баги Hogwarts Legacy, последний апдейт .

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