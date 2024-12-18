Госсекретарь США Блинкен: Украина будет и должна стать членом НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Запись его выступления опубликована на официальном YouTube-канале американского внешнеполитического ведомства.
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