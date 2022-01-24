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Кому могут понизить пенсию в 2022 году

Кому могут понизить пенсию в 2022 году

Каждый год в России происходит индексация пенсий, поэтому сумма ежемесячных выплат увеличивается. Однако есть пять категорий пенсионеров, кому могут понизить пенсию в 2022 году, рассказала Сивакова в своём дзен-канале "Юридические тонкости".

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