Каждый год в России происходит индексация пенсий, поэтому сумма ежемесячных выплат увеличивается. Однако есть пять категорий пенсионеров, кому могут понизить пенсию в 2022 году, рассказала Сивакова в своём дзен-канале "Юридические тонкости".