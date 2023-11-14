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Царьград

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Яна Поплавская обвинила Пугачёву во лжи после обращения певицы к фанатам: “Бесстыдно и безобразно”

Яна Поплавская обвинила Пугачёву во лжи после обращения певицы к фанатам: “Бесстыдно и безобразно”

В своём Telegram известная актриса не оставила в стороне громкие высказывания Аллы Пугачёвой, в том числе оскорбительные по отношению к гражданам РоссииРусская актриса Яна Поплавская в телеграм-канале раскритиковала пост Аллы Пугачёвой, который недавно появился в соцсетях “примадонны”.

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