Яна Поплавская обвинила Пугачёву во лжи после обращения певицы к фанатам: “Бесстыдно и безобразно”

В своём Telegram известная актриса не оставила в стороне громкие высказывания Аллы Пугачёвой, в том числе оскорбительные по отношению к гражданам РоссииРусская актриса Яна Поплавская в телеграм-канале раскритиковала пост Аллы Пугачёвой, который недавно появился в соцсетях “примадонны”.
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